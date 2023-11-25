شرطة دبي تعزز مكتسباتها كجهة صديقة لأصحاب الهمم

حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً نوعياً بحصولها على الشهادة الذهبية بنسبة 100 في المئة لتقييم شهادة «وصول» التي تمنحها بلدية دبي، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية على مستوى إمارة دبي تحقق هذا الإنجاز، بعد أن استوفى مركز شرطة المرقبات متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة فئة «مؤهل للجميع»، معززة بذلك من مكتسباتها كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم.

وأعرب الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، عن فخر المجلس واعتزازه بهذا الإنجاز النوعي الذي يُضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة دبي الاستثنائية، مؤكداً أن المجلس نجح في تأهيل مركز المرقبات الذكي ليكون مستوفيا لكافة المعايير المطلوبة، وذلك ضمن خطة المجلس وعمله المستدام لتأهيل جميع مباني شرطة دبي لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وفقاً لمعايير كود دبي للبيئة المؤهلة وقوائم التدقيق الخاصة بها.

ونوه بالجهود المشتركة والتكاملية مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكافة الاختصاصيين للتأكد من الوصول إلى الأهداف المرجوة في تحقيق أفضل بيئة صديقة لأصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وأوضح أن مركز المرقبات الذكي حقق أعلى وأفضل المعايير الداعمة لأصحاب الهمم، عبر خدمات وتقنيات متطورة، تمكن هذه الفئة على اختلاف إعاقاتها من إنجاز معاملاتها والحصول على المساعدة بسهولة، ومن ذلك، "المسار الذكي"، القادر على قراءة وصول أحد المتعاملين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية إلى المركز، ليبدأ المتعامل من الفئة البصرية على الفور بسماع إرشادات صوتية على هاتفه الذكي توضح له اتجاهات سيره في المركز، وأماكن وجود الخدمات الرئيسية والمرافق الصحية، إلى جانب خدمة «لبيه»، التي تُظهر لمقدمي خدمة إسعاد المتعاملين في المراكز حضور متعاملين من أصحاب الهمم عبر مستشعرات ذكية، لتبدأ محادثة تفاعلية من مقدم الخدمة والمتعامل، دون حاجته إلى النزول من مركبته والدخول إلى المركز إلا إذا استدعت الحاجة لذلك، فيقوم مقدم الخدمة بمساعدة المتعامل وإنهاء معاملاته وهو في مركبته، وهي موجهة لجميع فئات أصحاب الهمم «البصرية، السمعية، الحركية، الذهنية».

وأشار الرائد الشامسي إلى مشروع قفاز لغة الإشارة الذكي المتوفر في مركز شرطة المرقبات، والذي يترجم لغة الإشارة بطريقة تفاعلية إلى الشخص الآخر، وذلك عن طريق قراءة القفاز لحركة يد مرتديه من فئة الصم ثم يحول الحركات إلى كلمات يسمعها المتلقي.

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