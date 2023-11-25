خسر مهاجميه فينيسيوس جونيور و رودريغو..أنشيلوتي ينتقد روزنامة لا تُحتمل

انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد الإسباني الذي خسر مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو في النافذة الدولية الأخيرة، روزنامة "لا تُحتمل" ودعا السبت إلى تخفيض إيقاع المباريات تفادياً للاصابات.

وقال أنشيلوتي عشية حلول الفريق الملكي على قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم "أعتقد ان الروزنامة الحالية لا تُحتمل ويتعيّن على من يضعها إعادة النظر".

وفيما سيزداد عدد المباريات مع اعتماد النظام الجديد من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أسف المدرب المحنّك "الحل الوحيد هو تخفيض عدد المباريات. بمقدور الليغا، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي القيام بذلك، لكنهم يقومون بالعكس".

وأردف المدرّب الذي يفتقد الأحد فينيسيوس (فخذ أيسر)، مواطنه المدافع إيدر ميليتاو (ركبة)، الفرنسيين إدوادرو كامافينغا (ركبة) وأوريليان تشواميني (قدم)، الحارسين البلجيكي تيبو كورتوا (ركبة) وكيبا (عضلة مقرّبة)، والتركي الشاب أردا غولر (فخذ) "مباريات تنتهي 8-0 و14-0، لا أعرف إذا كان لها معنى".

ورأى أنشيلوتي (64 عاماً) الذي سينتقل لتدريب منتخب البرازيل في يونيو المقبل انه "فخور" بالارتباط مع "سيليساو"، لكنه ينتظر اقتراح تمديد عقده مع ريال مدريد "حتى اليوم الأخير" من عقده الحالي الذي ينتهي صيف 2024.

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