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رئيس مدغشقر أندري راجولينا يفوز بولاية ثانية

11/25/2023 9:25:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعيد انتخاب رئيس مدغشقر أندري راجولينا لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات التي شهدتها الدولة الجزيرة التي تقع قبالة ساحل جنوب شرق أفريقيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، حصول راجولينا على 58.95% من إجمالي الأصوات.

ودعا عشرة من مرشحي المعارضة أنصارهم إلى مقاطعة الانتخابات التي جرت يوم 16 نوفمبر الجاري، برغم أنهم كانوا مدرجين على أوراق الاقتراع التي كانت قد طُبعت بالفعل. ووفقاً للجنة، بلغت نسبة الإقبال أكثر بقليل من 46%.

ولم يحضر أي من مرشحي المعارضة، وعددهم 12 مرشحاً، إعلان نتائج الانتخابات صباح اليوم، في العاصمة أنتاناناريفو.

واتهم ساسة المعارضة راجولينا بالتشبث بالسلطة عبر استخدام وسائل غير قانونية. وثارت اتهامات للرئيس برشوة المحاكم ولجنة الانتخابات.

وقبل الانتخابات، خرجت مسيرات احتجاج من جانب المعارضة، وفرقت الشرطة بعضها بالعنف.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الحقوقي في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 25 مليون نسمة.

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