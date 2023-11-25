الذكاء الاصطناعي يدعم مستقبل تجارة التجزئة والتسوق الإلكتروني

شهدت التجارة الإلكترونية ارتفاعاً هائلاً في المبيعات، التي وصلت إلى 5.7 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022، ما يمثل 20% من إجمالي مبيعات التجزئة على مستوى العالم، وفي دراسة حديثة أعدتها شركة «لايك ديجيتال» وشركاؤها المتخصصة في خدمات التحول الرقمي أكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبحَ في الوقت الحاضر جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يندمج بسلاسة دون أن نلاحظ ذلك، بدءاً من تطبيقات الأغاني عبر «سيري» إلى متابعة «وايز» خلال رحلتك إلى العمل. إذ أصبح بمقدور الذكاء الاصطناعي أن يساعد التجار على الحصول على توقعات مستقبلية أفضل بشأن مبيعاتهم، وتقديم دعم أفضل لعملائهم، وإعادة استهداف العملاء الذين انصرفوا عنهم، كذلك أعادَ تعريف تجارب التواصل والعمل والترفيه بشكل عام.

وقال كارل اسكريت الرئيس التنفيذي لشركة «لايك ديجيتال» وشركائها: «تتصدر شركات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، مثل أمازون وعلي بابا، قمة الأسواق الرئيسة، والتي ساهمت استراتيجياتها في استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق حصص سوقية هائلة. مثلاً سجلت أمازون وحدها 5.9 مليارات زيارة مباشرة في أبريل 2023. حيث يستفيد تجار التجزئة من استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليلات التنبؤ وتخصيص تجربة العملاء، حيث يتم تحليل المشتريات السابقة والمنتجات الشائعة وأنماط البحث لفحص الملايين من المنتجات في أسواقهم. أمازون، على سبيل المثال، تعتمد على تحليل نمط الاستخدام للتنبؤ بدقة متى يحتاج المتسوق العادي إلى إعادة تخزين المستلزمات المنزلية، ما يوفر إشعاراً في الوقت المناسب حول الحاجة إلى مثل منظفات الغسيل أو القهوة أو مستلزمات النظافة الشخصية. بالإضافة إلى ذلك من جهة أخرى، يقوم تطبيق سيفورا بتخصيص تجربة المستخدم عبر توفير مقترحات منتجات مخصصة وفقاً للميزانية المتوقعة للمتسوق، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل شامل وزيادة معدل التحويل».

تقنية البحث المرئي

وتساءل اسكريت هل شاهدت شيئاً يعجبك ولكنك غير متأكد من العلامة التجارية؟ وأجاب بقوله يُمكن لتقنية البحث المرئي، كما هو الحال في ميزة «مطابقة النمط» في تطبيق أسوس، أن تقدم للمستخدمين فرصة تحميل صورة للنمط الذي يبحثون عنه، حيث تُقدم بعد ذلك توصيات شخصية لعناصر مماثلة يمكن شراؤها. تستفيد هذه الخاصية من التعلم الآلي وتقنية رؤية الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصورة، ثم تقديم اقتراحات استناداً إلى الألوان والأشكال والأنماط.

خلف الكواليس

وقال اسكريت يُؤدي الذكاء الاصطناعي في مجال تجارة التجزئة إلى القيام بأدوار غير بارزة، ولكنها لا تقل أهميةً عن الأدوار الأخرى، حيث يبدأ تأثيره من خلال برامج الدردشة الآلية التي تساعد على تحديد مكان الطلبات المفقودة، ويمتد إلى التنبيهات التي تعلمك عند نفاذ المخزون لزوج معين من الأحذية الرياضية في قائمة رغباتك. كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتسهيل عملية التسوق عبر الإنترنت، بدءاً من لحظة التصفح حتى وصول الطلب النهائي إلى يديك.

يذكر أيضاً أن للذكاء الاصطناعي القدرة على جعل تجربة البيع بالتجزئة أكثر استدامة، حيث أظهرت الأبحاث أن التخصيص والتجارب الافتراضية يمكن أن تقلل من نسبة المرتجعات التي يقوم بها المتسوق، ما يسهم في تقليل تكاليف الشحن والتعبئة. وهو مكسب للمتسوقين وتجار التجزئة والبيئة على حد سواء.

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