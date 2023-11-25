أكدت أنها تهدد استكمال تنفيذه.. حماس تحذر من خروقات اتفاق الهدنة

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم، أن «خروقات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاق الهدنة تشكل خطراً على استكمال تنفيذه».

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم، عن النونو قوله إن «الاحتلال يريد أن ينتقص دائماً من حقوق الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن ذلك «بالنسبة لنا غير مقبول ومرفوض».

وأوضح أن «ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه»، لافتاً إلى أن «الاحتلال تجاهل موضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى، وهو ما يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي».

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال أطلقت النار على العديد من المواطنين خلال فترة الهدنة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين أمس»، مضيفاً: «نحن قدمنا من جانبنا أشياء لم تكن في الصفقة، مثل إطلاق سراح العمال التايلنديين، وفق الاتفاق الذي تم بوساطة تركية ودور قطري».

وتابع: «هذه الأمور أبلغنا بها الوسطاء وهم يتحركون بها، وعلى الاحتلال أن يلتزم ببنوده كما التزمنا نحن بها».

وذكر أن «الاتفاق تم في وقت تنهمر فيه دماء الشهداء، وهذا حق فلسطيني، ونحن ما زلنا ننتظر ونتابع تنفيذ كل بند من الاتفاق بشكل تفصيلي».

وأكد النونو أن الحركة منفتحة على بدء المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج باقي الأسرى، والتوصل إلى صفقات جديدة، مشدداً على أن «الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب، ولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه».

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