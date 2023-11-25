منازل تحولت إلى قبور.. الهدنة ترفع الستار عن مظاهر الدمار في غزة (شاهد)

MENAFN - Amman Net) صُدم سكان غزة بعد سريان الهدنة وانقشاع ضباب العدوان الإسرائيلي، من جديد بعد أن شاهدوا كل ما تركوه خلفهم وقد بات ركاما، أو أزيل من على الوجود.

وشارك مغردون على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، مقاطع فيديو مروعة، تظهر مناطق سكنية قد أبيدت بالكامل، وسط تأكيدات بوجود جثث متحللة تحت الأنقاض.

ويقول صحفي نشر فيديو مع بداية الهدنة، إن ما يشاهده في مناطق شمال قطاع غزة هو "كارثة كبيرة. إن هناك المئات من المنازل المهدومة على رؤوس سكانها".

وأضاف: "في كل منزل ذهبت إليه قال لي الأهالي إن هناك 20- 30 شهيدا تحت أنقاض المنازل، وتحولت منازلهم إلى قبور لهم".

وأشار إلى أن "العملية الشاقة التي تحتاج إلى أكثر من 10 أيام من الهدوء هي انتشال المئات من الشهداء تحت أنقاض المنازل. أحياء بأكلمها مدمرة".

وتوقع أن حصيلة الشهداء "غير العددية" في غزة "لا تقل عن 22 ألف شهيد".

وأظهر مقطع فيديو آخر، نشره الخبير جمال الملا عبر حسابه على "إكس"، "تناثر أعداد من الجثث على طريق البحر".

وبيّن أنه "تم استهداف أولئك الشهداء أثناء نزوحهم من شمال القطاع إلى جنوبه"، لافتا إلى أن الجثث دخلت في طور التحلل الآن".

إلى ذلك، صوّر أحد الأشخاص منطقة بيت لاهيا، وبدت المباني على طول الطريق الرئيسي مدمرة ومنهارة.

ولم يسلم مسجد "سليم أبو مسلم" المركزي، حيث كانت قبته ومنارته مدمرتان على الأرض.

وذكر مصور الفيديو أن العشرات من المنازل "على مد البصر" طالها الدمار، مؤكدا وجود جثامين شهداء متحللة ملقاة على شوارع المدينة.

وقبيل أيام توصلت قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وتنص الهدنة الإنسانية المؤقتة على تبادل 50 أسيراً لدى المقاومة في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت حركة المقاومة "حماس"، الجمعة، سراح 24 أسيرا، منهم 13 إسرائيليا، و10 تايلانديين وفلبيني، وجرى نقلهم إلى مستشفيات منفصلة ضمن الأراضي المحتلة، فيما أفرج الاحتلال عن 39 من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم في سجونها بحجج واهية.

