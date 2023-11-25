الدفاع المدني بغزة: نناشد الدول العربية تزويدنا بمعدات لانتشال الشهداء
التاريخ
11/25/2023 9:14:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشد مدير الدفاع المدني في قطاع غزة الدول العربية لتزويدهم بمعدات تساعدهم على انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.
وأوضح أنهم عادوا للعمل -شرقي القطاع- على انتشال الجثث من تحت ركام المنازل المدمرة.
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