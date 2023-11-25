مستعمرون يهاجمون مزارعين جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.
وقالت مصادر ، إن مستعمرين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.
وشهد موسم قطف ثمار الزيتون هذا العام، مئات الاعتداءات من المستعمرين وجيش الاحتلال، حيث حرم مئات المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرى جنوب وغرب نابلس.
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