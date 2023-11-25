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مستعمرون يهاجمون مزارعين جنوب نابلس

11/25/2023 9:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.
وقالت مصادر ، إن مستعمرين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا قاطفي الزيتون في المنطقة الغربية من يانون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.
وشهد موسم قطف ثمار الزيتون هذا العام، مئات الاعتداءات من المستعمرين وجيش الاحتلال، حيث حرم مئات المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرى جنوب وغرب نابلس.




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