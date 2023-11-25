%75 من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة
التاريخ
11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر مسؤول الفريق الطبي النرويجي لقطاع غزة مادس غيلبرت من أن عدد شاحنات الإغاثة الذي سمحت بدخوله إلى القطاع بنود الهدنة غير كاف.
وقال إن 75% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة، وأضاف أن الوضع شديد الصعوبة في القطاع والاحتلال شن هجوما عنيفا على النظام الصحي.
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