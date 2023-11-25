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%75 من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر مسؤول الفريق الطبي النرويجي لقطاع غزة مادس غيلبرت من أن عدد شاحنات الإغاثة الذي سمحت بدخوله إلى القطاع بنود الهدنة غير كاف.


وقال إن 75% من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة، وأضاف أن الوضع شديد الصعوبة في القطاع والاحتلال شن هجوما عنيفا على النظام الصحي.


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