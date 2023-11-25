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آبل قد لا تستعيد ميزة معرفات اللمس في أجهزة آيفون

11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت شركة آبل سلسلة“آيفون إكس” في عام 2017 والتي لم تأتِ مع ميزة أمان“معرفات اللمس”، وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل، ميزة جديدة للتعرف على الوجه.
وكانت شائعات سابقة زعمت أن الشركة تخطط لإعادة ميزة معرفات اللمس، ولكن تقريراً جديداً يشير إلى أن تشكيلة آيفون 16 لن تحتوي على تقنية معرفات اللمس لأنها لا تخطط لإعادة هذه الميزة.
ويدعي منشور شاركه خبير الدوائر المتكاملة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية“ويبو” أن شركة آبل ليس لديها خطط لإعادة معرفات اللمس على آيفون، لأنها أوقفت تصنيع الرقائق اللازمة لهذه التكنولوجيا. حالياً، تقدم شركة آبل معرفات اللمس فقط على تشكيلة آيفون إس إي ذات الميزانية المحدودة.
وعلاوة على ذلك، يقال إن شركة آبل تعمل على الجيل التالي من آيفون إس إي 4. ومع هذا الطراز ذو الأسعار المعقولة، قد تقوم آبل أيضاً بإزالة ميزة معرفات اللمس من هذا الجهاز، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي القادم على جميع مكونات تقنية التعرف على الوجه.
وتقول بعض التقارير، إن الشركة تستكشف خيارات لدمج معرفات اللمس أسفل الشاشة على غرار تلك المتوفرة على العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

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