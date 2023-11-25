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تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنوياً

11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقترح مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، إدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالباً بتوقف دولي واحد سنوياً من أجل توفير الوقت الضائع في السفر والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.
وأصيب حارس مرمى برشلونة، مارك-أندريه تير شتيغن، الأسبوع الماضي، خلال تدربه مع منتخب ألمانيا بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي غابي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فاييكانو اليوم السبت.
وقال تشافي للصحافيين، إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي يتسبب في الكثير من الإصابات.
وأضاف تشافي قوله: "أعتقد أن فيفا ينظر فعلياً في هذا الأمر.. أحد الحلول المقترحة هو استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر".
وتابع: "بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر، فمثلاً مدافع أوروغواي رونالد أراوخو أو (المهاجم البرازيلي) رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة، وعادا أمس ولم يستريحا".
وأضاف: "وهذا هو حال كل الأندية وليس نحن فقط".
وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة غابي (19 عاماً).
وقال المدرب عن ذلك: "الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة غابي إلى جانب سوء الحظ.. تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ".
ويحتل برشونة المركز الثالث بين فرق الدوري الِإسباني بعد 13 جولة ولم يحقق الفوز في مباراتين متتاليتين في الدوري منذ (أيلول) الماضي بينما يسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن جيرونا صاحب الصدارة وهو أربع نقاط.

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