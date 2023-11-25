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نيوكاسل يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان

11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستهدف إدارة نادي نيوكاسل يونايتد التعاقد مع أحد مهاجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، المقرر لها يناير/ كانون الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، يفاضل بين عدد من اللاعبين لتعزيز خط الهجوم في الشتاء.
وأضافت أن هوجو إيكيتيكي، مهاجم "بي إس جي"، يبقى من الخيارات الأساسية في أجندة مدرب الفريق الإنجليزي.
وأوضحت أن إدارة نيوكاسل يونايتد، تميل لاستعارة هوجو إيكيتيكي حتى نهاية الموسم، وليس الشراء.
وكان إيكيتيكي قد انضم للنادي الباريسي في صيف 2022 قادما من ريمس، لكنه لم يثبت جدارته بالتواجد أساسيا في الموسم الماضي.
وخرج المهاجم الشاب البالغ من العمر 21 عاما، تماما من حسابات لويس إنريكي مدرب "بي إس جي" الحالي، منذ بداية الموسم الجاري.
وسجل إيكيتيكي 4 أهداف بقميص سان جيرمان في الموسم الماضي، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدف في كأس فرنسا.

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