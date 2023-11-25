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إنريكي: ديمبلي الأفضل في العالم بهذه الميزة

11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن عثمان ديمبلي جناح الفريق، لديه ميزة تجعله من أفضل لاعبي العالم.
وأوضح إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان "ديمبلي أفضل لاعب في العالم، يخلخل دفاع المنافسين بسرعته وانطلاقاته ومراوغاته".
وأضاف "هدفه في موناكو، ماركة مسجلة باسمه بنسبة 100%، لقد مهد الكرة بيمناه وانطلق بسرعة ثم سدد بقوة في الشباك".
وأشار "هدف عثمان الأول مع باريس أمر جيد له، خاصة في ظل الضجة المثارة حوله منذ انضمامه، ولكني راض عن مستواه وأدائه".
وأتم "عثمان ديمبلي يحاول دائما المراوغة وصناعة الفرص والتسديد، أحب طريقة لعبه وتواجده معنا".
يذكر أن ديمبلي كسر نحسه التهديفي مع الفريق الباريسي بعد 16 مباراة، في الفوز على موناكو (5-2) أمس الجمعة، في الدوري الفرنسي.

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