الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفيرت جنوب جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفيرت جنوب جنين
التاريخ
11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أسيرا محررا من كفيرت، جنوب جنين .
وذكر ذوو المعتقل أحمد محمد عطا إغبارية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلته على حاجز عسكري مفاجئ بين قرية كفيرت وبلدة يعبد.
وأشاروا إلى أن إغبارية أسير محرر أمضى 11 عاما في سجون الاحتلال.
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