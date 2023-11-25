هيئة الأسرى: الاحتلال لم يلتزم ببند الأقدمية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صرح رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم أمس ببنود اتفاق الهدنة التي نصّت على تحرير الأسرى حسب الأقدمية.



وأضاف أن إسرائيل كانت تنوي تسليم الأسرى اليوم في أريحا لكنهم رفضوا ذلك، وأن فصائل المقاومة الفلسطينية مستاءة من تلاعب إسرائيل بلوائح الأسرى.



وأكد فارس أنهم حتى اللحظة لا يعرفون أين سيكون الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، كما حمّل الاحتلال مسؤولية مصير معتقلي غزة الذين يرفض إعطاء معلومات عنهم.

