6 خضروات يجب تناول المزيد منها.. تعرف على الأسباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر الخضروات الورقية طريقة رائعة لتحسين صحتك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الحيوية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وأوصى خبراء التغذية بشدة بإضافة المزيد من أوراق السلطة التالية إلى النظام الغذائي، بحسب ما نشره موقع Science Alert.

1. سبانخ

من السهل الحصول على السبانخ طوال العام، وهي مليئة بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات B6 وC وK. كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما يشمل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



2. كالي

يتمتع الكالي بطعم فريد يمكن أن يختلف إلى حد ما حسب تنوعه وطريقة تحضيره. إذا كان الشخص يستطيع التعامل مع الطعم المر، فإن الكالي مليء بالمغذيات الدقيقة المهمة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. كما أنه مصدر جيد للفيتامينات، بما يشمل فيتامينات A وB وE وC وK.



3. السلق السويسري

يتميز السلق السويسري بنكهة حلوة قليلاً، ويحتوي على كميات جيدة من فيتامينات A وC. يمكن أن تلبي كمية صغيرة من السلق السويسري (حوالي 175 غرامًا) احتياجات الجسم اليومية من فيتامين K، وهو أمر مهم للبشرة وتخثر الدم ولصحة العظام. يحتوي السلق السويسري أيضًا على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم.



4. الكرنب الأخضر

يعتبر الكرنب مصدرًا جيدًا للبروتين، وهو عنصر مهم لصحة العين. كما أنه مليء بالفيتامينات A وC والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم، وهي مصدر جيد للألياف.



5. الجرجير

يحتوي الجرجير، المعروف أيضًا باسم جرجير الماء، على النترات، والتي أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تعزز الأداء أثناء ممارسة الرياضة. كما أن الجرجير غني بالفيتامينات K وC والكالسيوم والبوليفينول.



6.الخس

يتميز الخس الروماني، المقرمش وخفيف المذاق، بأنه مليء بمغذيات جيدة وهو مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، بما يشمل فيتامينات A وK وC والفولات (فيتامين B المهم بشكل خاص أثناء الحمل). ويعتبر الخس مصدرًا جيدًا للألياف أيضًا، والتي من المعروف أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

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