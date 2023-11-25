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رئيس وزراء الهند يشارك بنفسه في قيادة طائرة حربية هندية الصنع

11/25/2023 9:14:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل مباشر اليوم السبت على الطائرة المقاتلة الخفيفة هندية الصنع "LCA Tejas"، حيث شارك في قيادة نسخة تجريبية منها.

وبذلك أصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يطير بطائرة من نوع "Tejas"، حيث قام بطلعة جوية استمرت بضع دقائق. وكان يرتدي بدلة طيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية (IAF) عندما أقلعت الطائرة من مطار هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) في بنغالورو.
ولاحقا، قال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على Tejas. لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات الهندية، وتركتني أحس بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية".

روسيا اليوم

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