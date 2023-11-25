رئيس وزراء الهند يشارك بنفسه في قيادة طائرة حربية هندية الصنع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل مباشر اليوم السبت على الطائرة المقاتلة الخفيفة هندية الصنع "LCA Tejas"، حيث شارك في قيادة نسخة تجريبية منها.
وبذلك أصبح مودي أول رئيس وزراء هندي يطير بطائرة من نوع "Tejas"، حيث قام بطلعة جوية استمرت بضع دقائق. وكان يرتدي بدلة طيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية (IAF) عندما أقلعت الطائرة من مطار هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) في بنغالورو.
ولاحقا، قال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على Tejas. لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات الهندية، وتركتني أحس بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية".
روسيا اليوم
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