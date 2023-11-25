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أطباء بلا حدود: أدخلنا معدات لإجراء عمليات جراحية بغزة

11/25/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسقة أطباء بلا حدود بالأراضي الفلسطينية إننا تمكنا من إدخال معدات طبية لغزة تتيح إجراء العمليات الجراحية.


وأضاف في تصريحات صحفية "يجب وقف إطلاق النار في غزة لإعادة المستشفيات إلى العمل."


وأكد أنهم خسروا كثير من الطواقم الطبية كما تضررت المنشآت الطبية٬ قائلا "هذا أمر غير مقبول".


ونوه أن عدد من المرضى بالمستشفى يحتاجون عناية فائقة وهذا غير ممكن حاليا.
وأشار أن غياب الأمان يجعل الرعاية الطبية وجودتها صعبة التحقيق.


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