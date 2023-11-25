أطباء بلا حدود: أدخلنا معدات لإجراء عمليات جراحية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال منسقة أطباء بلا حدود بالأراضي الفلسطينية إننا تمكنا من إدخال معدات طبية لغزة تتيح إجراء العمليات الجراحية.
وأضاف في تصريحات صحفية "يجب وقف إطلاق النار في غزة لإعادة المستشفيات إلى العمل."
وأكد أنهم خسروا كثير من الطواقم الطبية كما تضررت المنشآت الطبية٬ قائلا "هذا أمر غير مقبول".
ونوه أن عدد من المرضى بالمستشفى يحتاجون عناية فائقة وهذا غير ممكن حاليا.
وأشار أن غياب الأمان يجعل الرعاية الطبية وجودتها صعبة التحقيق.
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