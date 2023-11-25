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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

11/25/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 25 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الأهلي مع ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
أوزبكستان x فرنسا - الساعة 11:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 4
مالي x المغرب – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي x ليفربول – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلي x وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء
لوتون تاون x كريستال بالاس – الساعة 6 مساء
نيوكاسل يونايتد x تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نوتينجهام x برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
شيفيلد يونايتد x بورنموث – الساعة 6 مساء
برينتفورد x آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو x برشلونة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا x سيلتا فيجو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي x ألميريا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد x ريال مايوركا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا x لاتسيو - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أتلانتا x نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان x فيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند x بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
يونيون برلين x أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا
فرايبورج x دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرا
فولفسبورج x لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا
فيردر بريمن x باير ليفركوزن – الساعة 5عصرا
آينتراخت فرانكفورت x شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
كليرمون فوت 63 x لانس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستراسبورج x مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الحزم x الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD
ضمك x أبها – الساعة 9 مساء
الوحدة x الخليج – الساعة 9 مساء
الأهلي x الشباب – الساعة 9مساء على قناة SSC1 HD
الفتح x الفيحاء – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
اسطنبول سبور x هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا
قونيا سبور x قاسم باشا – الساعة 4 عصرا
جازينتاب x أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا
جالاتا سراي x ألانيا سبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
وادي دجلة x الصيد بالدقي - الساعة 3 ظهرا على قناة on time sport
القناة x الشرقية - الساعة 3 ظهرا
راية x المصرى بالسلوم - الساعة 3ظهرا
مصر المقاصة x الواسطى - الساعة 3 ظهرا
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيمبا x أسيك ميموزا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
الترجي تونس x النجم الساحلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
بيترو أتلتيكو x الهلال السوداني – الساعة 7 مساء
الأهلي x ميدياما – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7
الوداد المغربي x جوانينج جالاكسي – الساعة 10 مساء

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