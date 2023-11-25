حماس: نثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا للعدوان وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ووصفت حركة حماس موقف بلدية برشلونة بالشجاع.
وقطعت بلدية برشلونة الإسبانية كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة، وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".
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