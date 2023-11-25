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حماس: نثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع إسرائيل

11/25/2023 9:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا للعدوان وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.


ووصفت حركة حماس موقف بلدية برشلونة بالشجاع.


وقطعت بلدية برشلونة الإسبانية كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة، وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين "وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني".


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