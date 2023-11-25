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مظاهرات في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة

11/25/2023 9:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك مئات المحتجين في مظاهرة حاشدة، اليوم السبت، في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وندد المشاركون في المظاهرة بالمذابح التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع المحاصر.

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