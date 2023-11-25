مظاهرات في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة

مظاهرات في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة
التاريخ
11/25/2023 9:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك مئات المحتجين في مظاهرة حاشدة، اليوم السبت، في لندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وندد المشاركون في المظاهرة بالمذابح التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع المحاصر.
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