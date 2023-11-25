المنتخب البحريني للسنوكر يتوج ببطولة العالم بفوزه على المنتخب البلجيكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) سجل المنتخب البحريني للسنوكر إنجازا تاريخيا في بطولات العالم بحصوله على بطولة العالم للسنوكر في فئة الماسترز، وذلك بعد فوزه على نظيره البلجيكي بواقع 4 أشواط مقابل 3 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.





الفريق البحريني المكون من بطل العالم السوبر حبيب صباح والمتألق هشام الصقر حسم الفوز باللقب بعد مواجهة مثيرة امتدت لأكثر من أربع ساعات وأدارها الحكم العالمي الآيسلندي ترايجفي إيرلنجسون، وذلك امام نظيره البلجيكي المكون من باسكال تولينير وبيتر بولين.





وسيطرت الاثارة والندية على مجريات اللقاء، حيث شهد الشوط الأول فوز هشام الصقر على باسكال في أقل من نصف ساعة بواقع 73 مقابل 21، وفي الشوط الثاني لم يكن السوبر أقل براعة من الصقر، إذ تمكن من الفوز على بيتر بولين بنتيجة 58 مقابل 8، وفي الشوط الثالث (الزوجي) وضع البلجيكيان قوتهما لتقليص الفارق وكان لهما ما أرادا بعد أن فازا بالشوط بنتيجة 74 مقابل 16.





في الشوط الرابع عاد الأحمر البحريني للتقدم بفارق شوطين بعد فوز حبيب صباح على باسكال بفارق مريح بواقع 64 مقابل 21، لكن المنتخب البلجيكي عاد بقوة بعد أن حسم بولين الشوط الخامس بنتيجة 115 نقطة مقابل 135، وفي الشوط السادس (الزوجي) حاول السوبر والصقر إنهاء اللقاء لمنتخب البحرين إلا أن منتخب بلجيكا تمكن من الفوز بفارق عشر نقاط وبواقع 53 مقابل 43، لتصل المباراة إلى الشوط الحاسم.





وفي الشوط السابع والحاسم انقض بطل العالم حبيب صباح على الكرات وتقدم على البلجيكي باسكال تولينير ليحسم الفوز لصالح البحرين بنتيجة 73 مقابل 33.





وكان المنتخب البحريني قد تميز في مشواره العالمي منذ انطلاقة البطولة بعد تصدره مجموعته في الدور التمهيدي على حساب منتخبات ويلز والعراق والمنتخب القطري المستضيف.





وفي المراحل الإقصائية تمكن الأحمر البحريني من الفوز على منتخب ويلز بواقع 4 أشواط مقابل شوطين في الدور ربع النهائي، قبل أن يتجاوز المنتخب الأفغاني في المربع الذهبي برباعية نظيفة.