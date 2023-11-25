طيران الخليج تؤكد تعرض الشركة لإختراق بياناتها وتشدد بأن العمليات والأنظمة الحيوية لم تتأثر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة طيران الخليج أن الشركة تعرضت لإختراق بياناتها من خلال استهداف لنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها في 24 نوفمبر 2023. وأشارت الشركة بأنه نتيجة لهذا الاختراق غير المصرح به، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملاءها تعرضت للاختراق. وأوضحت الشركة بأنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث.
وشددت شركة طيران الخليج أن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر وهي قائمة تمامًا دون أي انقطاع في جداول رحلاتها، مبينةً بأنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جاري بالتنسيق معها للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.
كما تود شركة طيران الخليج أن تؤكد بأنها تأخذ مسائل الأمن السيبراني على محمل الجد وتأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا الحادث لعملائها الكرام.
MENAFN25112023000055011008ID1107483941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.