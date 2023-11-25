طيران الخليج تؤكد تعرض الشركة لإختراق بياناتها وتشدد بأن العمليات والأنظمة الحيوية لم تتأثر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة طيران الخليج أن الشركة تعرضت لإختراق بياناتها من خلال استهداف لنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها في 24 نوفمبر 2023. وأشارت الشركة بأنه نتيجة لهذا الاختراق غير المصرح به، قد تكون بعض المعلومات من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وقاعدة بيانات عملاءها تعرضت للاختراق. وأوضحت الشركة بأنه تم تفعيل خطط الطوارئ اللازمة على الفور لاحتواء الحادث.





وشددت شركة طيران الخليج أن عملياتها وأنظمتها الحيوية لم تتأثر وهي قائمة تمامًا دون أي انقطاع في جداول رحلاتها، مبينةً بأنه تم إخطار الجهات المعنية، والعمل جاري بالتنسيق معها للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.





كما تود شركة طيران الخليج أن تؤكد بأنها تأخذ مسائل الأمن السيبراني على محمل الجد وتأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا الحادث لعملائها الكرام.