ميزات جديدة لخرائط غوغل.. تعرف إليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل عن ثلاث طرق جديدة تخطط بها لمنع تقديم المحتوى المزيف على خرائط غوغل. يتضمن الأول مراقبة مستمرة للمحتوى المُساهم واكتشاف أي أنماط غير عادية. كما قدمت تحديثاً جديداً لروبوت الدردشة "بارد" قادر على فهم محتوى يوتيوب.وعندما يتم اكتشاف المحتوى المزيف في خرائط غوغل، تتعهد غوغل بالتصرف بسرعة وتنفيذ إجراءات الحماية لمنع المزيد من إساءة الاستخدام، مثل إزالة المحتوى المزيف أو تعطيل المساهمات الجديدة مؤقتاً.



حماية الأحداث الهامة والمواقع الحساسة

علاوة على ذلك، تقول غوغل إنها تركز الآن على منع إساءة الاستخدام قبل اللحظات الحساسة مثل الانتخابات أو غيرها من الأحداث المهمة. وتعمل الشركة بشكل استباقي على حماية الأماكن في الأوقات التي يكون فيها هناك زيادة طفيفة في المحتوى غير الموضوعي وغير المفيد من خلال الحد من قدرة الأشخاص على اقتراح تعديلات على أرقام الهواتف والعناوين والمعلومات الواقعية الأخرى للمساعدة في تجنب انتشار المعلومات الخاطئة.



ولن تسمح غوغل بمراجعات الخرائط لأماكن محددة مثل السجون ومراكز الشرطة. وتستفيد هذه الأماكن من وسائل الحماية طويلة المدى نظراً لأن مساهمات المستخدمين دائماً ما تكون غير مفيدة أو ضارة أو خارجة عن الموضوع.



وقدمت بارد "ملحقاتها" في وقت سابق من هذا العام كوسيلة لتوسيع قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي لتشمل معلوماتك من تطبيقات غوغل الأخرى مثل جيميل ودرايف وخرائط غوغل وفلايتس ويوتيوب. وأدى تمكين هذه الملحقات إلى منح بارد إذناً للوصول إلى المعلومات من هذه المصادر للمساعدة في الرد عليك وبالتالي منحك تجربة أكثر تخصيصاً.



وسيسمح التحديث الجديد بطرح أسئلة على بارد حول مقاطع الفيديو التي تشاهدها على يوتيوب، وسيتمكن من الإجابة عليها. وتعد هذه الإمكانية الجديدة جزءاً من جهود لجعل بارد أكثر فائدة للمهام اليومية.

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