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مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإطلاق المزيد من الأسرى والرهائن

11/25/2023 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مصدر مصري مسؤول تكثيف الاتصالات المصرية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل لاتفاق حول إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.


وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن القاهرة تسلمت كشفا بأسماء 13 محتجزا في قطاع غزة، و39 فلسطينيا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.


وأكد على وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.


وأوضح أن الجهود المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف، أسفرت عن تحرك ما يزيد عن 50 شاحنة مساعدات اليوم من معبر رفح إلى شمال قطاع غزة.


وبدأ أمس الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن

روسيا اليوم


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