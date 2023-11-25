إصابة رودريغو تزيد من متاعب الريال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن جناح ريال مدريد البرازيلي رودريغو جوس تعرض لإصابة قوية.
وقالت الصحيفة إن النادي واثق في أن إصابة روردريغو ليست خطيرة للغاية وسيتم حلها بالعلاج الطبيعي.
وأضافت أن اللاعب سيكون متاحاً مع اقتراب الأسابيع الحاسمة في الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.
وانضم رودريغو إلى قائمة مصابي ريال مدريد التي تشمل كلاً من: "ميليتاو، تيبو كورتوا، جود بيلينغهام، أردا غولر، جونيور فينيسيوس".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25112023000208011052ID1107483863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.