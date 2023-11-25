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إصابة رودريغو تزيد من متاعب الريال

11/25/2023 8:10:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن جناح ريال مدريد البرازيلي رودريغو جوس تعرض لإصابة قوية.
وقالت الصحيفة إن النادي واثق في أن إصابة روردريغو ليست خطيرة للغاية وسيتم حلها بالعلاج الطبيعي.
وأضافت أن اللاعب سيكون متاحاً مع اقتراب الأسابيع الحاسمة في الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.
وانضم رودريغو إلى قائمة مصابي ريال مدريد التي تشمل كلاً من: "ميليتاو، تيبو كورتوا، جود بيلينغهام، أردا غولر، جونيور فينيسيوس".

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