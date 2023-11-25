ديوكوفيتش يقود صربيا إلى نصف نهائي كأس ديفيز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد نوفاك ديوكوفيتش صربيا للعب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ديفيز التي تقام في ملقا، بعد تحقيقه النقطة الثانية في مباراة الفردي أمام البريطاني كاميرون نوري (6-4 و6-4).
وبفوز ديوكوفيتش والنقطة الأولى التي حصل عليها زميله ميومير كيكمانوفيتش، الذي تغلب على جاك دريبر بواقع (7-6 و7-6)، تلتقي صربيا مع إيطاليا في نصف النهائي الثاني الذي سيقام اليوم السبت.
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