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ديوكوفيتش يقود صربيا إلى نصف نهائي كأس ديفيز

11/25/2023 8:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد نوفاك ديوكوفيتش صربيا للعب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ديفيز التي تقام في ملقا، بعد تحقيقه النقطة الثانية في مباراة الفردي أمام البريطاني كاميرون نوري (6-4 و6-4).
وبفوز ديوكوفيتش والنقطة الأولى التي حصل عليها زميله ميومير كيكمانوفيتش، الذي تغلب على جاك دريبر بواقع (7-6 و7-6)، تلتقي صربيا مع إيطاليا في نصف النهائي الثاني الذي سيقام اليوم السبت.

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