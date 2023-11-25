إيران تعلن إنتاج صاروخين جديدين مضادين للطائرات المسيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و17 كيلومترا.
وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "قدرات الصواريخ البحرية للحرس الثوري غير مسبوقة في العالم".
وأضاف أن "صواريخ الحرس الثوري تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها إصابة أهدافها بدقة على بعد 2000 كيلومتر".
وكشف القائد الإيراني أن أحدث إنجازات قواته البحرية هو صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و17 كم.
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