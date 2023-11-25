إيران تعلن إنتاج صاروخين جديدين مضادين للطائرات المسيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و17 كيلومترا.



وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "قدرات الصواريخ البحرية للحرس الثوري غير مسبوقة في العالم".



وأضاف أن "صواريخ الحرس الثوري تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها إصابة أهدافها بدقة على بعد 2000 كيلومتر".



وكشف القائد الإيراني أن أحدث إنجازات قواته البحرية هو صناعة صاروخين جويين لمواجهة الطائرات المسيرة وصاروخ كروز بمدى 4 و17 كم.

