-->

Saturday, 25 November 2023 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 آلاف إسترليني لشراء حذاء ارتداه بيكهام في 2008

11/25/2023 8:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إنه من المقرر أن "يتم بيع حذاء كرة القدم الذهبي الذي ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في مباراته رقم 100 مع منتخب إنجلترا".
ذكرت الصحيفة أنه "سيتم طرح الحذاء الذي خاض به مباراة "الأسود" ضد فرنسا في 26 مارس (آذار) 2008، في مزاد كبير للمنتجات الرياضية من قبل دار غراهام بود للمزادات ومقرها نورثهامبتونشاير".

وأشارت إلى أنه تم إنتاج الحذاء خصوصاً لبيكهام ويتميز بوضع عليه صورة رمز مانشستر يونايتد على الحذاء الأيسر، إلى جانب أسماء أطفال بيكهام الثلاثة آنذاك، بروكلين، روميو وكروز.
ويقدر رئيس قسم التذكارات الرياضية ديفيد كونفيري قيمة الحذاء بأنها قد تصل إلى ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، علماً أن المزاد عليه سيبدأ مقابل 4600 جنيه.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25112023000208011052ID1107483860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث