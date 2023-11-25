الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 680 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي "ميغ 29" و18 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية.
على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية.
على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 290 بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة غربية الصنع ومحطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية.
على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية.
على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا.
على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.
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