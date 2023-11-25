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الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

11/25/2023 8:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 680 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي "ميغ 29" و18 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية.


على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير عتاد عسكري ومدافع غربية.


على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 290 بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة غربية الصنع ومحطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية.


على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية.


على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا.
على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع غربية.


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