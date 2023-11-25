أونروا: إسرائيل لم تترك جزءا بالضفة لم تسيطر عليه

أونروا: إسرائيل لم تترك جزءا بالضفة لم تسيطر عليه
التاريخ
11/25/2023 8:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة الغربية المحتلة آدم بولوكوس إن تزايد عنف المستوطنين والتوغلات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن إغلاق شبه كامل في الضفة.
وأضاف أنه لا يوجد أي جزء من الضفة الغربية لم تمسّه إسرائيل وتسيطر عليه.
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