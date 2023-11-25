-->

Saturday, 25 November 2023 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أونروا: إسرائيل لم تترك جزءا بالضفة لم تسيطر عليه

11/25/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة الغربية المحتلة آدم بولوكوس إن تزايد عنف المستوطنين والتوغلات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن إغلاق شبه كامل في الضفة.


وأضاف أنه لا يوجد أي جزء من الضفة الغربية لم تمسّه إسرائيل وتسيطر عليه.


MENAFN25112023000208011052ID1107483858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث