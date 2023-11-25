اختفت وعثروا عليها جثة.. مفاجأة حول مقتل طفلة مصرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جريمة صادمة ومفجعة شهدتها قرية مصرية، حيث عثرت السلطات على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد اختفائها لمدة يوم كامل.



وشهدت قرية المشاعلة التابعة لمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، الجريمة البشعة، حيث تلقت السلطات بلاغا من أسرة الطفلة الصغيرة ملك أدهم باختفائها من منزلها، وفشل العثور عليها.

وكثفت قوات الأمن المصرية جهودها للبحث عن الطفلة، وكشف ملابسات اختفائها، حيث استمعت لأقوال الجيران والأقارب، وتبين أن آخر مرة شوهدت فيها كانت برفقة جارتها طالبة الثانوي التي تبلغ من العمر 15 عاما.



وكشفت التحريات أن الطفلة دخلت برفقة جارتها لمنزل الأخيرة، وبتفتيشه عثر على جثة الطفلة فوق سطح العقار مقتولة ومنزوع منها قرطها الذهبي.

وبتضييق الخناق على الطالبة وتدعى دنيا، اعترفت بقتل جارتها الصغيرة لسرقة القرط، وبعدها لم تستطع التخلص من الجثة، وحتى لا ينكشف أمرها تركتها فوق سطح المنزل.



تم القبض على المتهمة وأحيلت إلى النيابة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

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