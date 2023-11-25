-->

Saturday, 25 November 2023 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختفت وعثروا عليها جثة.. مفاجأة حول مقتل طفلة مصرية

11/25/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جريمة صادمة ومفجعة شهدتها قرية مصرية، حيث عثرت السلطات على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد اختفائها لمدة يوم كامل.


وشهدت قرية المشاعلة التابعة لمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، الجريمة البشعة، حيث تلقت السلطات بلاغا من أسرة الطفلة الصغيرة ملك أدهم باختفائها من منزلها، وفشل العثور عليها.

وكثفت قوات الأمن المصرية جهودها للبحث عن الطفلة، وكشف ملابسات اختفائها، حيث استمعت لأقوال الجيران والأقارب، وتبين أن آخر مرة شوهدت فيها كانت برفقة جارتها طالبة الثانوي التي تبلغ من العمر 15 عاما.


وكشفت التحريات أن الطفلة دخلت برفقة جارتها لمنزل الأخيرة، وبتفتيشه عثر على جثة الطفلة فوق سطح العقار مقتولة ومنزوع منها قرطها الذهبي.

وبتضييق الخناق على الطالبة وتدعى دنيا، اعترفت بقتل جارتها الصغيرة لسرقة القرط، وبعدها لم تستطع التخلص من الجثة، وحتى لا ينكشف أمرها تركتها فوق سطح المنزل.

تم القبض على المتهمة وأحيلت إلى النيابة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

العربية

MENAFN25112023000208011052ID1107483857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث