هيئة المعابر في غزة: دخول 250 من العالقين في الجانب المصري إلى القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة هشام عدوان إنه تم فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزة.
وأضاف عدوان في تصريحات صحفية أن اليوم دخل 250 من العالقين من الجانب المصري إلى قطاع غزة.
ونوه أن سيارات الصليب الأحمر الدولي تنقل الأسرى الإسرائيليين عبر معبر رفح.
وأشار أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تكفي حاجته ولا تصل لما هو مأمول.
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