هيئة المعابر في غزة: دخول 250 من العالقين في الجانب المصري إلى القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة هشام عدوان إنه تم فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزة.



وأضاف عدوان في تصريحات صحفية أن اليوم دخل 250 من العالقين من الجانب المصري إلى قطاع غزة.



ونوه أن سيارات الصليب الأحمر الدولي تنقل الأسرى الإسرائيليين عبر معبر رفح.



وأشار أن المساعدات التي تدخل القطاع لا تكفي حاجته ولا تصل لما هو مأمول.

