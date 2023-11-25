وزير الخارجية: الهدنة يجب أن تقود فورا إلى وقف دائم للحرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيريه نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، السبت، مباحثات ثلاثية تناولت تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وبحث الوزراء الهدنة الإنسانية حيث بدأت الجمعة في غزة، وضرورة إدخال المساعدات الكافية والعاجلة للقطاع، حيث أكّد الصفدي على أن الهدنة هي خطوة في الطريق الصحيح يجب أن تقود فوراً إلى وقف دائم للحرب، وأن تضمن إدخال المساعدات إلى جميع القطاع، بما في ذلك شمال غزة.



وأكّدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون دور الأردن الهام والاستراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن بلادها تشارك الأردن والعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.



كما دعت فايون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.



ومن جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره دور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب.

