القوات الإسرائيلية تمنع عشرات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى

منعت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، عشرات المصلين الفلسطينيين من القدس وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى المبارك.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، "أجبرت سلطات الاحتلال المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول للمسجد الأقصى".

وأفاد شهود عيان بأن "جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث".

على صعيد آخر، أجبرت السلطات الإسرائيلية، اليوم، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر جنوب القدس، وفق الوكالة.

ونقلت الوكالة عن المواطن رامي الزير قوله إنه "اضطر لهدم منزله بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على ذلك، تجنبا لدفع غرامة مالية إذا قامت آلياتها بهدمه".

وأضاف أن "مساحة منزله تبلغ 80 مترا، ويؤوي عائلته المكونة من أربعة أفراد، وقام ببنائه على أرضه، وحاول الحصول على رخصة له، لكن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، واجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص".





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