150 ألف طن سنوياً .. مخلفات طبق صيني شهير وقود للطائرات

في مدينة شينغدو الصينية الشهيرة بطبق الفوندو (fondue)، يغمس زبائن المطاعم شرائح اللحم وقطع الخضر في الزيت المغليّ الممتزج بالبهارات، من دون أن يدركوا أن مخلفات وجبة الطعام هذه ستُستخدَم وقوداً للطائرات.

فمطاعم شينغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب الصين) التي يشكّل طبق الفوندو مفخرة مطبخها، تنتج سنوياً نحو 150 ألف طن من المخلّفات المتأتية من هذا السائل الأحمر الدهني.

وتتلقف شركة "جينشانغ" المحلية هذا السائل، فتعالجه وتحقق منه كسباً كبيراً، إذ تُصدّره بعد تصفيته لاستخدامه وقوداً في قطاع الطيران.

وتنتج الشركة سنوياً ما يصل إلى 150 ألف طن من الزيت ذي النوعية الصناعية، بواسطة الدهون المتجمعة في الزيت المستخدم في الفوندو، وأيضا من زيوت مطاعم أخرى في شينغدو، كشبكة "كاي إف سي" لوجبات الدجاج السريعة.

ويجول مندوبو "جينشانغ" مساء كل يوم على مئات المطاعم في شينغدو.

وما إن يغادر الزبائن المطاعم، حتى يبادر موظفوها وندلها إلى صب المرق في مرشح لفصل الزيت عن الماء.

ويرتدون لهذا الغرض مآزر سميكة وقفازات مطاطية بطول الكوع لحماية أنفسهم، ثم يتولى مندوبو الشركة جمع الصفائح المملوءة بهذا السائل.

وقال أحد هؤلاء ويدعى تشينغ لوكالة فرانس برس وهو يضع صفائح الخليط السميك في مركبة لنقل البضائع: "إنها وظيفة رائعة! ألعب لعبة الماجونغ أثناء النهار وأعمل في الليل".

جبال من المخلّفات

تُنقل هذه الحمأة إلى مصنع "جينشانغ"، في ضواحي مدينة شينغدو.

ثم تُسكَب في أوعية ضخمة قبل أن تخضع لعملية تكرير للتخلص من الماء والشوائب المتبقية، فتأتي النتيجة زيتاً ذا نوعية صناعية من اللون الأصفر الفاتح.

ويُصدّر هذا المنتج بعد ذلك إلى زبائن معظمهم في أوروبا والولايات المتحدة وسنغافورة، هم الذين يتولون تحويله وقود طائرات مستداماً.

ويمكن أن يساهم هذا النوع من الوقود في الحدّ من البصمة الكربونية لقطاع الطيران الذي كان شكل 2 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة باستهلاك الطاقة عام 2022، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

إلا أن وقود الطائرات المستدام لا يتجاوز 0,1 في المئة من أنواع الوقود المستخدمة راهناً في الطائرات، ويعود ذلك إلى أكلاف المعالجة وقلة عدد الشركات التي توفّره.

لكنّه، في حال حصول "زيادة هائلة في الإنتاج"، يمكن أن "يساهم بنحو 65 في المئة في خفض الانبعاثات المطلوب في قطاع الطيران للوصول إلى القضاء على الانبعاثات سنة 2050".

وتطمح "جينشانغ" في الوقت الراهن إلى بناء منشأتها الخاصة لإنتاج وقود الطائرات المستدام.

وتبذل الصين جهوداً كبيرة لمكافحة جبال المخلفات الناتجة عن إهدار الغذاء لدى سكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.

يرقات شرهة

ويصل حجم الإهدار الغذائي السنوي للمطاعم ومتاجر السوبر ماركت والمستهلكين في الصين إلى نحو 350 مليون طن من المنتجات الزراعية، أي ما يفوق ربع الإنتاج السنوي، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة "نيتشر" عام 2021.

وفي مطامر النفايات، ينبعث غاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة، من مخلفات الطعام المتحللة بشكل أسرع ما ينبعث من معظم المواد الأخرى، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

ونشرت الصين أخيراً خطة لمكافحة انبعاثات غاز الميثان، من أبرز ما تلحظه إقامة مشاريع مبتكرة لمعالجة مخلفات الطعام.

وتستعين شنغهاي مثلاً بيرقات "ذباب الجندي الأسود" (Hermetia illucens) للإفادة من هذه النفايات.

وفي مصنع لاوغانغ للمعالجة، توجد غرفة ضخمة تضم 500 مليون يرقة تلتهم ما يصل إلى 2500 طن من مخلّفات الطعام يومياً، على ما شرح نائب مدير الموقع وو يويفنغ.

وعند عملية الإخراج، تفرز هذه اليرقات مادة تستخدم كسماد. وهذه اليرقات نفسها، عند تسمينها جيداً، تتحول غذاء للماشية في المزارع.



