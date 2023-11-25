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اتحاد «المواي تاي والكيك بوكسينج» يشارك في فعاليات القافلة الرياضية

11/25/2023 8:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات القافلة الرياضية التي تقام تحت مظلة دبي للياقة البدنية 30 30X في ممشى مدينة دبي الطبية التي انطلقت، أمس الجمعة، وينظم الحدث القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية.

حضر افتتاح الفعاليات وشهد جانباً من تدريبات المنتخب الوطني للمواي تاي سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، بحضور فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد.

من جهته، قال طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «يسرنا المشاركة والوجود في فعاليات القافلة الرياضية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الرياضيين، لمواصلة خططنا الداعمة لنشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتعريف مجتمع الإمارات بدور وأهمية اللعبة وتشجيعهم على الانخراط بصفوفها».

وأضاف: «يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أهمية كبيرة للمشاركة والتفاعل مع المبادرات التثقيفية بالأنشطة الرياضية وانعكاسها المهم على الإسهام في تشجيع عموم فئات مجتمع الإمارات لاتباع أسلوب رياضي يعزز من النشاط البدني وسعادة المجتمع»، متوجهاً بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي ولكل الجهات الشريكة والداعمة للحدث.

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