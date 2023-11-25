الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48، والمد الثاني عند الساعة 01:10، والجزر الأول عند الساعة 18:43، والجزر الثاني عند الساعة 05:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:49، والمد الثاني عند الساعة 21:49، والجزر الأول عند الساعة 14:50، والجزر الثاني عند الساعة 03:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 85 45

دبي 29 23 80 40

الشارقة 29 22 85 40

عجمان 30 23 85 45

أم القيوين 29 21 85 40

رأس الخيمة 30 21 80 35

الفجيرة 28 24 75 40

العـين 29 20 75 35

ليوا 30 20 80 35

الرويس 29 23 75 35

السلع 28 22 80 40

دلـمـا 28 24 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 24 80 40

أبو موسى 27 24 80 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز