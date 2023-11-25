الطقس المتوقع غداً في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48، والمد الثاني عند الساعة 01:10، والجزر الأول عند الساعة 18:43، والجزر الثاني عند الساعة 05:57.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:49، والمد الثاني عند الساعة 21:49، والجزر الأول عند الساعة 14:50، والجزر الثاني عند الساعة 03:20.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 22 85 45
دبي 29 23 80 40
الشارقة 29 22 85 40
عجمان 30 23 85 45
أم القيوين 29 21 85 40
رأس الخيمة 30 21 80 35
الفجيرة 28 24 75 40
العـين 29 20 75 35
ليوا 30 20 80 35
الرويس 29 23 75 35
السلع 28 22 80 40
دلـمـا 28 24 75 40
طنب الكبرى / الصغرى 27 24 80 40
أبو موسى 27 24 80 40.
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