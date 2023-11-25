500 علامة تجارية تتنافس خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

توفر «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الصفقات المذهلة في مراكز التسوق في دبي، حيث تصل التخفيضات إلى 90 % بالإضافة إلى فرص الجوائز الكبيرة، وتستمر حتى 26 نوفمبر، والتي تقدمها أكثر من 500 من أكبر العلامات التجارية في أنحاء المدينة.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المتسوقين وزوار المراكز التجارية في دبي ألا يفوتوا التخفيضات الكبيرة على مستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها المؤسسة.

وهناك أيضاً تخفيضات مذهلة بانتظار الزوار توفرها أكثر من 500 من العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة من خلال أكثر من 2,000 متجر في جميع أنحاء دبي، ومنها: آند أذر ستوريز، آبيركرومبي & فيتش، آيروبوستال، آيزون (Aizone)، أليساندرو ديل أكوا، أولساينتس، أنابيل، أرماني، بي 1، بالمان، بانانا ريبابليك، باوهاوس، بيفرلي هيلز بولو كلوب، بوسيني، تشويس ريفا، كوليكشن أوف ستايل «كوس»، كوتون أون، دا ميلانو، فيري، فوريفر 21، جاب، جيوردانو، جيس آند جي سي بوتيك، إتش & إم، هوليستر، لويس فيرود، لوف موسكينو، مشايخ، ماكس، نايومي، نكست، فيكتوريا سيكريت بينك، رالف لورين، ريموند، ريفير آيلاند، سكور بروذرز، سبلاش، ستراديفاريوس، سوبر دراي، تيد بيكر، ذات، فيكتوريا سيكريت، ويست إلم، رانجلر وغيرها الكثير.

أفضل الأحذية أو الحقائب

وتوفر عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تخفيضات ضخمة على أفضل العلامات التجارية للأحذية والإكسسوارات بما فيها: كريستيان لوبوتين، كليرز، كلاركس، كوتش، ديزل، ديون لندن، فوت لوكر، كينزو، كيبلينج، كرت كيجر، إل سي واي كيكي، لي جينيز، ليفيل شو ديستريكت، نيو بلانس، بارفوا، فيليب موديل، شو مارت، شو إكسبريس، سارة جيسيكا باركر، تومز، يونايتد نود، فينتش.

وهناك العديد من العروض الرائعة على الذهب والمجوهرات والساعات لدى 1915 باي أحمد صديقي، والفطيم للساعات والمجوهرات، وداماس، وبريما دايموند، وصديقي وأولاده، وبيت الساعات، وتايم هاوس، وزين دايموند، وغيرها الكثير.

كما يمكنكم تصميم منازلكم واختيار الأثاث بتكلفة أقل من متاجر الديكور والمفروشات التي توفر منتجاتها بأسعار لا مثيل لها ومنها: تو إكس إل (2Xl)، عاتي (Aati)، بيد كوارتر (Bed Quarter Furniture)، بلومينغديلز هوم، كاربت سنتر، إبارزا، هوم بوكس، هوم سنتر، هومز آر آص، إيكيا، جاشانمال، كينغ كويل، كوالا ليفينغ، بوتري بارن، ذا ماترس ستور، ذ وَن، ذا ريد كاربت، يونايتد فورنيتش.

وستجدون مجموعة كبيرة من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بأسعار مخفضة في أريج، بيوتيك، إليميس، فيسيس، كيلز، لوكسيتان، ميك أب فور إيفر، مكياجي، إن واي إكس، في براند، إيف روشيه، وغيرها. كما توفر علامات ابن سينا، وبوتس، وهلند & باريت عروضاً لا تفوت لمحبي تسوق المنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية.

ويمكن للأهالي الحصول على العروض الرائعة على ألعاب أطفالهم في: محل الأطفال، إمبوريو أرماني كيدز، ماماز وباباز، بابلوسكي وغيرها، أو الحصول على ألعاب وتجهيزات جديدة لهوايات محددة في هامليز وتويز آر أص.

ولا ننسى التخفيضات على الإلكترونيات التي توفرها العديد من العلامات التجارية مثل: هارمان هاوس والنظارات والبصريات مثل لنس كارت، أوشيالي للبصريات، راي بان، وفيجن إكسبريس، ونظارات يتيم وغيرها. كما تنتظركم العديد من تجارب التسوق خلال الفعالية التي تشارك فيها أيضاً المتاجر والعلامات التجارية المتخصصة في الأدوات والأجهزة الرياضية، بما فيها بلومينغديلز، وكوسموس سبورتس، وداي تو داي، ودبنهامز، وجاليري لافاييت، وهارفي نيكلز، ولايف ستايل، وهايبر ماركت اللولو، وماركس آند سبنسر، وموجي، وناتوزي، وتيبو، وفيرجن ميجاستور، وإكسبرشن.وإذا لم تكن هذه العروض كافية لتلبية متطلبات الزوار، يمكنهم التوجه إلى أقرب مركز تسوق، فما زال هناك المزيد مما تقدمه «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يمكنكم الفوز بجوائز كبيرة والحصول على مكافآت ونقاط إضافية من خلال برامج الولاء في بعض وجهات التسوق الشهيرة في كل مرة تتسوقون فيها.

يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز تبلغ قيمتها 30.000 درهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في «دبي فستيفال سيتي مول» أو «فستيفال بلازا» من خلال مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق «بلو» (Blue Rewards). وسيتم اختيار فائز واحد في كل مركز تجاري للفوز بنقاط «بلو» بقيمة 30.000 درهم ليتم إنفاقها خلال 30 دقيقة داخل المركز التجاري، وإذا لم ينفق الفائز المبلغ كاملاً، يمكنه الاحتفاظ بالباقي في محفظة «بلو» الخاصة به.

لا تفوتوا فرصة التخفيضات الكبيرة في جميع أنحاء دبي التي توفرها فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مع خصومات تصل إلى 90 بالمئة لدى متاجر التجزئة المشاركة في جميع أنحاء المدينة من الجمعة 24 نوفمبر وحتى الأحد 26 نوفمبر.



