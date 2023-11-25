قسم اللغة الانجليزية والترجمة بجامعة عمان الاهلية يزور مؤسسة الاذ

MENAFN - Khaberni) خبرني - قام طلبة جامعة عمان الاهلية من كلية الاداب والعلوم بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة "مساقي الترجمة الفورية (١) و (٢)" بزيارة صباح الخميس ٢٣-١١-٢٠٢٣ لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ،حيث كان في استقبالهم السيد محمد أبو حماد من دائرة العلاقات العامة.

ثم بدأت جولتهم في المحطة الأرضية عمرة التي تتعامل مع منظومات الأقمار الصناعية العربية والأوروبية والآسيوية لبث واستقبال البرامج التلفزيونية، والحقائب الإخبارية، والبرامج الرياضية، والبطولات العالمية، وكأس العالم، والألعاب الاولمبية. كما زار الطلبة استوديو الأخبار واطلعوا على غرفة بث الأخبار اليومية و الأخبار العاجلة. حيث استعرضت المهندسة المسؤولة عن غرفة الأخبار آلية التعامل مع الأخبار واللقاءات باللغة الإنجليزية وكيفة تحويلها إلى المترجم المعني وتحريرها قبل بثها.

ومن ثم تجوّل الطلبة في قسم الأرشفة وقسم منصات التواصل الاجتماعي وقسم الترجمة والتحرير ، حيث شرحت السيدة هيلين الكردي، والتي

عملت سابقاً كمترجمة في الأخبار، آلية التعامل مع الأخبار التي ترد من وكالات الأنباء العالمية وترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية.

أيضا زار الطلبة قسم الإذاعة الأردنية

FM

حيث حضروا جانباً من برنامج يبث على الهواء مباشرة ، واستعرض مدير أخبار التلفزيون الأردني السيد أنس المجالي آليات التعامل مع الأخبار وتحريرها وترجمتها وفقاً لسياسة التحرير في المؤسسة، ومجالات التدريب الميداني فيها، ورحب باستفسارات الطلبة وأسئلتهم وأجاب عليها.

وفي نهاية الجولة شكرت كل من الدكتورة سائدة السيد رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة ومدرّسة المساقين سيرين عواد ، القائمين على هذه المؤسسة على حسن الاستقبال وعلى هذه الزيارة الثرّية التي جاءت لتجسد الجانب التطبيقي لدراسة الطلبة.



