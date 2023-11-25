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أسيرات فلسطين.. صغيرات على عتبة الحرية - أسماء

11/25/2023 7:24:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قبل ساعات من إطلاق سراح أسيرات من سجون الاحتلال، أفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين قائمة بأسماء اللواتي يمكن الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

فيما يلي قائمة بأسماء أسيرات القدس اللواتي تلقين بلاغا بالإفراج عنهن وأحكامهن:

نورهان عواد 10 سنوات، وشروق دويات 16 سنة، نفوذ حماد 12 سنة، إسراء جعابيص 11 سنة، عائشة أفغاني 15 سنة، فدوى حمادة 10 سنوات.

وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق أنه سيتم الإفراج 42 أسيرة وأسيرا السبت.

وستبدأ سلطات الاحتلال بنقل الأسرى الفلسطينيين من سجني "دامون" و"مجدو" إلى عوفر، وسيتم نقلهم نحو الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت القدس، إلى النقطة الرئيسية في المنطقة المركزية لسجن "عوفر"، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأضافت أنه فور وصولهم إلى عوفر سيتم التعرف عليهم من قبل ممثلي منظمة الصليب الأحمر وسينتظرون حتى وصول 13 محتجزا لدى حماس، إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

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