أسيرات فلسطين.. صغيرات على عتبة الحرية - أسماء

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- Khaberni) خبرني - قبل ساعات من إطلاق سراح أسيرات من سجون الاحتلال، أفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين قائمة بأسماء اللواتي يمكن الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
فيما يلي قائمة بأسماء أسيرات القدس اللواتي تلقين بلاغا بالإفراج عنهن وأحكامهن:
نورهان عواد 10 سنوات، وشروق دويات 16 سنة، نفوذ حماد 12 سنة، إسراء جعابيص 11 سنة، عائشة أفغاني 15 سنة، فدوى حمادة 10 سنوات.
وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق أنه سيتم الإفراج 42 أسيرة وأسيرا السبت.
وستبدأ سلطات الاحتلال بنقل الأسرى الفلسطينيين من سجني "دامون" و"مجدو" إلى عوفر، وسيتم نقلهم نحو الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت القدس، إلى النقطة الرئيسية في المنطقة المركزية لسجن "عوفر"، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وأضافت أنه فور وصولهم إلى عوفر سيتم التعرف عليهم من قبل ممثلي منظمة الصليب الأحمر وسينتظرون حتى وصول 13 محتجزا لدى حماس، إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.
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