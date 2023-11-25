البرلمان الرياضي السويسري يؤيد طلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي



وافقت اللجنة الأولمبية السويسرية على التقدم بطلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي، وهو ما يسمح بإبداء الاهتمام رسميا لدى اللجنة الأولمبية الدولية.

وجرى اتخاذ القرار بالإجماع من قبل البرلمان الرياضي السويسري، الذي يشكل أعلى سلطة في اللجنة الأولمبية السويسرية ويضم ممثلين للاتحادات الرياضية ورياضيين، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في إيتينجن.

وجاء التصويت على القرار بعد أن كشفت دراسة عن إمكانية استضافة الدورة الأولمبية الشتوية في منشآت قائمة بالفعل في سويسرا في مختلف المناطق.

وكانت سويسرا قد استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية مرتين في 1928 و1948.

وفي الأعوام الأخيرة، أسفر استفتاء عن رفض تقدم كانتون جريسنس بطلب استضافة أولمبياد 2026، كما خسر ملف كانتون فاليه أمام تورينو الإيطالية في السباق على استضافة أولمبياد 2006 .

وستكشف الللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوع المقبل قرارها بشأن المرشحين المفضلين لدورتي 2030 و2034 الأولمبيتين الشتويتين.

وهناك مساع من السويد وكذلك فرنسا لاستضافة أولمبياد 2030، كما أبدت مدينة سولت ليك الأمريكية اهتماما لكنها تفضل نسخة 2034 نظرا لإقامة أولمبياد 2028 في لوس أنجليس.

وتعتزم اللجنة الأولمبية الدولية حسم قرارها بشأن إقامة دورتي 2030 و2034 خلال اجتماعها المقرر في 2024، وذلك بعد السماح مؤخرا بحسم القرار بشأن دورتين أولمبيتين في وقت واحد.

وكان من المفترض أن يتخذ القرار بشأن استضافة أولمبياد 2030 في هذا العام، لكن تقرر التأجيل لجمع المزيد من المعلومات بشأن تأثيرات التغير المناخي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيتزو في إيطاليا.

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