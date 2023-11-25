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مدرب سيدات أستراليا يركز على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في باريس رغم التكهنات

11/25/2023 7:23:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن توني جوستافسون مدرب منتخب أستراليا لكرة القدم للسيدات التزامه بالبقاء مع الفريق حتى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في باريس العام القادم رغم التكهنات التي تحدثت عن إمكانية توليه تدريب المنتخب الوطني للرجال في بلاده السويد.

وذكرت تقارير أن جوستافسون كان من بين العديد من المدربين الذين رشحوا لتولي هذا المنصب بعد استقالة يان أندرسون بعد فشل السويد في التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2024.

لكن المدرب (50 عاما) الذي ارتفعت أسهمه منذ قيادة أستراليا لبلوغ الدور قبل النهائي لكأس العالم الماضية للسيدات أكد اعتزامه البقاء في أستراليا حتى دورة ألعاب باريس في يوليو تموز وأغسطس آب من العام المقبل.

وقال جوستافسون في بيان أصدره الاتحاد الأسترالي لكرة القدم "أنا متمسك بتدريب منتخب السيدات الأسترالي، وكما ذكرت من قبل، أركز تماما على التأهل والمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

"مسيرة فريقنا نحو تحقيق هذا الهدف هي ما أركز عليه وألتزم به بشكل أساسي".

وفازت أستراليا في الجولة الثانية من التصفيات الأسيوية المؤهلة للألعاب الأولمبية على الفلبين وإيران وتايوان والتي انتهت في بداية نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وسيلعب الفريق مباراتي ذهاب وإياب مع أوزبكستان في فبراير شباط المقبل وسيتأهل الفائز منهما إلى أولمبياد باريس للمشاركة ضمن 12 فريقا.

وقال الاتحاد الأسترالي للعبة في بيان "توني جوستافسون متعاقد حاليا مع الاتحاد الأسترالي كمدرب لمنتخب السيدات ويمتد عقده حتى أولمبياد باريس 2024.

"يثمن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عاليا مساهماته في مسيرة الفريق وإنجازاته حتى الآن".

وأضاف "نعلم بالتكهنات بشأن توني جوستافسون والمنتخب السويدي للرجال. ومع ذلك، لا يعلق الاتحاد الأسترالي على التقارير التي تثير التكهنات أو التعاقدات المستقبلية المحتملة لموظفينا خارج إطار عقودهم الحالية".

وقال الاتحاد إن النقاشات بشأن احتمال تمديد عقد جوستافسون "ستتم في وقت مناسب في المستقبل مع الالتزام بإجراءاتنا المعتادة".

وأشار البيان "الأولوية الحالية للاتحاد الأسترالي لكرة القدم هي الاستعداد.. للتأهل والمشاركة في أولمبياد باريس الصيفي 2024".

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