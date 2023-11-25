بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .. بوكيتينو يدعو لدور أكبر للمدربين في صياغة لوائح التحكيم





قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يشاركوا بشكل أكبر في صياغة لوائح التحكيم بعد سلسلة قرارات مثيرة للجدل هذا الموسم خاصة فيما يتعلق بنظام حكم الفيديو المساعد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ألحق تشيلسي الهزيمة بتوتنهام هوتسبير 4-1 في مباراة فوضوية ومثيرة للجدل لينهي بدايته الخالية من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

وشهدت قمة لندن عدم احتساب خمسة أهداف وعددا لا يحصى من مراجعات نظام حكم الفيديو المساعد واحتساب 21 دقيقة وقتا بدلا من الضائع علاوة على متاعب ومشكلات على أرض الملعب.

وقال المدرب الأرجنتيني، الذي كان من أشد منتقدي حكم الفيديو المساعد، إن النظام كان فعالا وإن جميع القرارات كانت عادلة.

لكن بوكيتينو غضب بعد احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي متصدر الدوري خلال مباراته مع تشيلسي في لندن والتي انتهت بالتعادل 4-4 قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال بوكيتينو قبل حلول تشيلسي ضيفا على نيوكاسل يونايتد "نحن جميعا نكن كامل الاحترام للحكام، ونتفهم تماما أن مهمتهم صعبة بالفعل.

"لكن المشكلة هي أنك تشعر بالإحباط أحيانا أثناء المباراة بسبب نظام حكم الفيديو المساعد. حكم المباراة ليس مسؤولا في بعض الأحيان. المشكلة تكمن في عدم إمكانية الشكوى إلى نظام حكم الفيديو المساعد".

وقال المدرب المخضرم إنه سيحاول السيطرة على انفعالاته مستقبلا بعد اقتحامه أرض الملعب لمواجهة الحكم أنتوني تيلور بعد التعادل في ستامفورد بريدج.

وأضاف بوكيتينو "أعتقد أننا نشعر بالإحباط في بعض الأحيان. أعتقد أن المدربين بحاجة إلى المشاركة بشكل أكبر في القرارات والعمل معا خلال الموسم".

وتابع قائلا "ليس (مثاليا) أن تأتي قبل أسبوع من بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وتقول: حسنا، هذه هي اللوائح الجديدة. ما رأيك؟ لا شيء، لأنك اتخذت القرار بالفعل".





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