مهرجان «العين أوفرسيز الدولي للشطرنج» ينطلق من القاهرة غداً



تنطلق فعاليات مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج، غداً الأحد وحتى الثالث من ديسمبر المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع أكاديمية عدلي للشطرنج وتحت إشراف الاتحاد المصري للعبة.

يقام المهرجان بالصالة المغطاة 4 باستاد القاهرة بمدينة نصر، وبمشاركة واسعة تصل إلى 350 مشاركاً من جنسيات مختلفة، ومن جميع الأعمار والمستويات الشطرنجية من اللاعبين المحترفين والهواة، ومن المتوقع أن يكون واحداً من أقوى المنافسات الشطرنجية في مصر وأفريقيا للعام الحالي.

ويأتي تنظيم مهرجان العين أوفرسيز الدولي للشطرنج في مصر كأولى خطوات مشروع النقلة العالمية «جلوبال موف»، والذي اعتمده مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، ضمن رؤية النادي كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية.

بطولة

وستقام بطولة الشطرنج الكلاسيكي بالنظام السويسري من 10 جولات، وسيكون الزمن المحدد للمباراة 90 دقيقة مع 30 ثانية إضافية لكل نقلة. وفي حالة تعادل لاعبين في النقاط مع نهاية الجولة العاشرة الأخيرة، تقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل المهرجان وصاحب المركز الأول، بينما تطبق قوانين كسر التعادل للمراكز التالية حسب قوانين الاتحاد الدولي للعبة.

وبجانب الإثارة التي من المتوقع أن تشهدها منافسات بطولة الشطرنج، سيتضمن المهرجان فعاليات شطرنجية وثقافية وفنية متنوعة، حيث سيتم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر، بالإضافة إلى عروض فنية من فرقة رضا وفرقة مارشيللو.

كما سيشهد المهرجان بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف وبطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الإلكتروني تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني، إضافة إلى بطولة السيدات، مما يضيف بعداً تنافسياً إضافياً للمشاركين.

ندوة

وعلى الصعيد الثقافي سيعقد عدد من الندوات والمحاضرات على هامش المهرجان، أبرزها ندوة للآباء يحاضر فيها بطل العالم للشباب الغراند ماستر أحمد عدلي، وندوة للأمهات تحاضر فيها البطلة الدولية الكبيرة تاتيانا كوستيك.

ولأول مرة في مصر، يشهد المهرجان إذاعة أول 60 مباراة في كل جولة في بث مباشر على لوحات ذكية، مع تعليق مجموعة من نخبة الأساتذة الدوليين، يديرها اللاعب الدولي هاشم النعمي.

وستختتم الفعاليات بمراسم حفل الختام الذي يتوقع أن يكون حدثاً مميزاً يبرز القيمة الثقافية والرياضية للشطرنج. وسيحمل المهرجان أهمية إضافية لفرق النادي، حيث يعد فرصة ومعسكراً إعدادياً للاعبي ولاعبات النادي قبل مشاركتهم المرتقبة في بطولات آسيا الفردية للأشبال والناشئين والشباب التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بمدينة العين.

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