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فوز سلة النصر والوصل على البطائح والشارقة

11/25/2023 7:23:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق فريقا النصر والوصل الفوز في انطلاقة الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة على كل من البطائح والشارقة في مباراتين صعبتين، ونجح متصدر الترتيب «النصر» في البقاء في المركز الأول بعد تخطيه ضيفه البطائح بنتيجة 96-92 بعد مباراة مثيرة، بينما نجح الوصل في تسجيل فوز مهم على ضيفه الشارقة بنتيجة 86-78 في مباراة لا تقل إثارة عن سابقتها، وظلت فيها النتيجة معلقة حتى آخر ثوانٍ من المباراة.

وارتفع النصر بهذا الفوز للنقطة 16، محققاً العلامة الكاملة في 8 مباريات، ويحل شباب الأهلي ثانياً في الترتيب برصيد 13 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة قبل خوض مباراته في الجولة التاسعة مع الوحدة صاحب الـ8 نقاط، وارتفع الوصل للنقطة 13 متساوياً مع شباب الأهلي، لكنه يتقدم بمباراة عنه، ثم الشارقة برصيد 11 نقطة، والبطائح 10 نقاط، ويرتاح الظفرة صاحب الـ7 نقاط عن خوض الجولة التاسعة.

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