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استقبال الأبطال لمحمد شهاب وصيف مونديال العالم للسنوكر

11/25/2023 7:23:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجد نجم منتخب الإمارات للسنوكر المصنف الأول محمد شهاب استقبالاً طيباً لدى عودته للدولة مساء أمس الجمعة عبر مطار أبوظبي الدولي، تقديراً لإنجازه الكبير بإحراز المركز الثاني على مستوى العالم في السنوكر بعد مشاركته مع منتخب الإمارات في بطولة العالم للسنوكر، بدولة قطر.

وكان في استقبال البعثة أعضاء مجلس الإدارة، خالد عبدالله الحمادي، ومحمد المحرزي ومروان الضالعي، واللواء «م» مصطفى شهاب والد البطل محمد شهاب.

وكان شهاب حقق فضية «فردي الأساتذة» بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة. وشارك منتخب الإمارات في بطولة فردي الأساتذة بـ 3 لاعبين هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وراشد شكيلي.

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