استقبال الأبطال لمحمد شهاب وصيف مونديال العالم للسنوكر

(MENAFN
- Al-Bayan)
وجد نجم منتخب الإمارات للسنوكر المصنف الأول محمد شهاب استقبالاً طيباً لدى عودته للدولة مساء أمس الجمعة عبر مطار أبوظبي الدولي، تقديراً لإنجازه الكبير بإحراز المركز الثاني على مستوى العالم في السنوكر بعد مشاركته مع منتخب الإمارات في بطولة العالم للسنوكر، بدولة قطر.
وكان في استقبال البعثة أعضاء مجلس الإدارة، خالد عبدالله الحمادي، ومحمد المحرزي ومروان الضالعي، واللواء «م» مصطفى شهاب والد البطل محمد شهاب.
وكان شهاب حقق فضية «فردي الأساتذة» بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة. وشارك منتخب الإمارات في بطولة فردي الأساتذة بـ 3 لاعبين هم محمد شهاب ومحمد الجوكر وراشد شكيلي.
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