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سلامة الخاطري بطلة الإمارات نائبة لرئيس مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي

11/25/2023 7:23:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اختار مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي المنتخب في اجتماعه الأول الذي عقده برئاسة الياباني هيرويوكي ميساكا في العاصمة السعودية «الرياض» بطلتنا سلامة الخاطري لاعبة منتخبنا للريشة الطائرة والدراجات الهوائية ونجمة نادي دبي لأصحاب الهمم نائبة لرئيس المجلس، وذلك على هامش «كونجرس الرياض» الذي انطلق أمس السبت.

وتعد سلامة الخاطري فارسة إرادة وسفيرة الطاقة الإيجابية بمواهبها المتعددة وعلمها وثقافتها وحضورها القوي وذكائها، فهي بطلة بدرجة كيميائية خريجة بريطانيا ورياضية تجيد العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأحبت بطلة الإرادة الرياضة حيث زادتها الإعاقة الحركية إصراراً ومسؤولية، وخصوصاً أن الأسرة أزالت عنها كل الصعاب بالتشجيع المتواصل مما مثل لها قوة دفع كبيرة بعد رسم معالم العديد من الخطط والتي أنارت طريقها، لتحقق النجاح الكبير بفوزها في انتخابات مجلس اللاعبين الآسيوي التي أقيمت على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الأخيرة «هانغتشو».

من ناحيتها، وصفت سلامة الخاطري الحدث بأنه فخر ومسؤولية جديدة من أجل إيصال صوت الرياضيين الآسيويين. وقالت: أسعى لإيصال صوت اللاعبين ومتطلباتهم والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للأهداف المنشودة وخدمة لأصحاب الهمم في «القارة الصفراء»، وخصوصاً أن نجاحي بعضوية المجلس في الانتخابات الأخيرة واختياري لمنصب نائب الرئيس يضاعف من مسؤوليتي حتى أكون عند حسن ظن الجميع، وخصوصاً أن فتاة الإمارات على قدر التحدي دائماً في ظل الاهتمام الذي تحظى به من «القيادة الرشيدة».

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