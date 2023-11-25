شرطة أبوظبي بطل النسخة التاسعة لـ «اللياقة البدنية والتحدي»



فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة اللياقة البدنية الرياضية والتحدي بنسختها التاسعة والتي تم تنظيمها بالتعاون بين اتحاد الشرطة الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وجاء فريق شرطة دبي بالمركز الثاني وفريق الدفاع المدني ثالثاً، وشهدت البطولة تنظيم أربعة تحديات قوية وهي تحدي المناطق الجبلية وتحدي المناطق الصحراوية وتحدي المناطق البحرية وتحدي اللياقة الرياضية والتحمل.

منافسات

من جانبه، أكد أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام، أن المنافسات ظهرت بشكل متميز بحيث يمكن بناء منتخب قوي للمشاركات الدولية مستقبلاً، كما أن البطولة حققت مكاسب إيجابية مهمة سنعمل على تطويرها للاستفادة بتطوير رياضة اللياقة البدنية، كاشفاً أن المنافسات تميزت بإدراج فئة النخبة وفئة الفرق النسائية مما يمهد لبطولات رياضية متنوعة تسمح بمشاركات فاعلة أكبر.



شكر

وثمن بن ظبوي دعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتوجيه بتقديم أفضل السبل التي تساهم بنجاح البطولة بشكل مميز وبما يساهم بدعم رياضة اللياقة البدنية، ومثنياً على جهود فريق عمل اللجنة المنظمة رئيس لجنة الحكام أحمد عبدالله أل علي ومدير حكام الساحة محمد عبد الكريم العكيدي، مؤكداً أن أجندة الاتحاد للعام 2024 ستتضمن إقامة عدد من البطولات المتخصصة باللياقة البدنية لمواصلة نشر ثقافة ممارستها كرياضة مهمة وجماهيرية لمواصلة استكشاف المواهب ورفدها في مختلف المجالات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز