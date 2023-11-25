الإمارات تقود قطاع إدارة الأصول والثروات إقليمياً

تصدرت دولة الإمارات إقليمياً في استقطاب شركات وخبراء إدارة الأصول، مدعومة ببنيتها التشريعية والتنظيمية ذات المعايير العالمية، وتوافر المراكز المالية التي توفر بيئة مثالية حاضنة لهذه الشركات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدماتها في الدولة، لا سيما مع استقطاب الدولة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم بفعل أجواء الاستقرار والأمان العالية، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأكد المركز في ورقة بحثية جديدة أن أبوظبي ودبي قد رسختا مكانتهما ضمن أبرز المدن العالمية في استقطاب الشركات العاملة بقطاع إدارة الأصول والثروات، بينما عززت بيئة الأعمال الجذابة في الدولة بشكل عام من توفير فرص الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام في القطاع.

ونجحت دولة الإمارات مؤخراً في إصدار تشريعات وأطر تنظيمية قوية؛ ما جعلها بيئة حيوية لقطاع إدارة الأصول، حيث يؤدي سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في هذا السياق.

ووفقاً لسوق أبوظبي العالمي، نما حجم الأصول المدارة بنسبة 56% العام 2022، في حين ارتفع عدد شركات إدارة الأصول التي انتقلت إلى السوق بصورة ملحوظة؛ ما جعله أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونمواً في المنطقة.

واستقطب مركز دبي المالي العالمي مؤخراً أكثر من 300 شركة بقطاع إدارة الثروات والأصول مرسخاً مكانته كأكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الوقت الذي يتجاوز حجم الثروات المدارة عبر المركز 450 مليار دولار.

وأكد مركز «إنترريجونال» أن إدارة الأصول والثروات قد أبرزت دور مديري الأصول عالمياً تزامناً مع نشوب الأزمة المالية العالمية العام 2008، حيث ظهرت الحاجة لهم لاستثمار الأموال نيابة عن المستثمرين في مصادر مختلفة، بما في ذلك فرص الاستثمار في التمويل الحكومي من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنظمة المعاشات وشركات التأمين، وتمويل القطاع الخاص من خلال شراء الأسهم أو السندات وغيرها بغية تجنب مخاطر الاستثمار في نشاط استثماري معين.

وأضاف: خلال فترة زمنية قصيرة، تمكن مجال إدارة الأصول من الهيمنة على القطاع المالي العالمي بشكل ملحوظ، حتى أصبح مديرو الأصول في الوقت الراهن من أقوى المؤسسات التي تعمل على تحويل دفة الاقتصاد العالمي نحو الفرص الاستثمارية الجديدة.

وأشار المركز إلى أن مديري الأصول يديرون أكثر من 100 تريليون يورو على مستوى العالم وفق إحصاءات العام 2021، بينما تمثل سوق الولايات المتحدة السوق الكبرى، بحصة تبلغ نحو 50%، تليها أوروبا بحصة 30%، في الوقت الذي نما فيه سوق مديري الأصول في آسيا بنسبة 12%، بمعدل أعلى من أوروبا.

وقال المركز: يؤدي مديرو الأصول حالياً دوراً مهماً بالقطاعات الحكومية والخاصة، لا سيما في قطاعات بارزة، منها على سبيل المثال: تعزيز الاستثمارات في سوق العقارات والبنية التحتية، واستثمار رؤوس أموال الشركات العائلية والأفراد وغيرهم؛ ومع ذلك تبرز عدد من المتطلبات الرئيسية التي يجب أن يضعها مديرو الأصول في عين اعتبارهم، بما يسهم في المزيد من تعزيز أدوارهم في الاقتصاد العالمي، مثل: تعزيز المرونة في التعامل مع الاضطرابات، ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية، وتبني أفكار أكثر ديناميكية، واتباع نهج هيكلي لإدارة التكاليف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز